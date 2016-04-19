الفضة ترتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر وتدفع الذهب للصعود

قفزت الفضة 3% إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عشرة أشهر اليوم الثلاثاء مع نزول الدولار ومشتريات قوية في الصين وهو ما ساهم في صعود الذهب 1%.



وبعد تعاملات مبكرة هادئة في آسيا ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 16.73 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2015. وبحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش تخلت الفضة عن بعض مكاسبها لتسجل 16.628 دولار للأوقية بارتفاع 2.5%.



وعززت مكاسب الفضة الذهب ليسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1246.40 دولار للأونصة مرتفعا أكثر من واحد في المئة بعد أن نزل 0.3 في المئة في قت سابق من اليوم وسط تداولات متقلبة.



وقال رونالد ليونج كبير المتعاملين في لي تشيونج جولد ديلرز في هونج كونج "الذهب يقتفي أثر الفضة صعوداً."



"أحد أسباب ذلك أن الدولار يتراجع. والسبب الآخر وجود مشتريات قوية للفضة في شنغهاي. وقد أثار ذلك موجة شراء للذهب أيضا."



ونزل الدولار 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم وارتفعت أسعار العملات المرتبطة بالسلع الأولية مقابل الدولار مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي استقرت بعد نزولها أمس.



وزاد البلاتين واحدا في المئة إلى 985.3 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاديوم 0.7% إلي 569 دولارا للأونصة.