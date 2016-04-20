الفضة تنزل من أعلى مستوى في 11 شهراً مع صعود الدولار

ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً اليوم الأربعاء، بما دفع الذهب والمعادن النفيسة الأخرى إلى الصعود في ظل حالة من التفاؤل بالاقتصاد الصيني لكن المعادن تخلت عن مكاسبها في وقت لاحق مع انتعاش الدولار.

وتلقت الفضة ومعادن المجموعة البلاتينية والتي تشهد طلبا صناعيا أكثر من الذهب دعماً من البيانات الإيجابية الصينية الصادرة في الآونة الأخيرة، حيث بدا أن ارتفاعاً في الديون الجديدة يغذي التعافي في أنشطة المصانع والاستثمار وإنفاق المستهلكين.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية إلى 17.23 دولار للأونصة مسجلة أعلى مستوى لها منذ مايو 2015 بعد صعودها بنسبة 4.4 بالمئة أمس الثلاثاء لكنها استقرت في وقت لاحق عند 16.95 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1019.90 دولار للأونصة في حين سجل البلاديوم مستوى جديداً هو الأعلى في شهر عند 588.05 دولار للأونصة قبل أن يتخليا عن مكاسبهما في وقت لاحق من الجلسة.

في الوقت ذاته انخفض الذهب 0.1% إلى 1253.10 دولار للأونصة بحلول الساعة0713 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل المعدن الأصفر مكاسب في وقت سابق من اليوم.