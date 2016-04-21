36 ريالاً سعر السهم باكتتاب "اليمامة للصناعات الحديدية"

أعلنت الرياض المالية، المستشار المالي ومدير اكتتاب الطرح العام لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، أنها أتمت بنجاح عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة، وأن نسبة التغطية بلغت 681% لإجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 36 ريالاً للسهم الواحد.

وأوضحت الرياض المالية أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لهم 15.245 مليون سهم تمثل 100% من الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وبلغت نسبة تغطية صناديق الاستثمار 203%، كما بلغت نسبة تغطية الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بالإضافة الى شركات التأمين والشركات غير المدرجة 478%، وبإجمالي نسبة تغطية 681% للأسهم المطروحة للاكتتاب.

ومع إغلاق عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار بنجاح فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 4.57 مليون سهم لاكتتاب الأفراد، تمثل 30% من إجمالي أسهم الاكتتاب المطروحة.

وأضافت الرياض المالية أنها أتمت مع الجهات المالية المستلمة كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام الذي سينطلق يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، الموافق 20 رجب 1437هـ، ويستمر لمدة 7 أيام تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء 3 مايو المقبل، الموافق 26 رجب 1437هـ.

وتم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب، وهي مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية والبنك العربي الوطني، على ضمان توفير طلبات الاكتتاب وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمرون، بما في ذلك توفير منصات خاصة ضمن الفروع التابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب.