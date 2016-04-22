نتائج إيجابية تدعم بورصة مصر بمكاسب 9.1 مليار جنيه

تجاوزت البورصة المصرية مرحلة الأداء العرضي في تداولاتها الأسبوعية، ومكنت مؤشراتها من إنهاء تعاملات الأسبوع على مكاسب قوية.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن المشتربات القوية التي ظهرت خلال تعاملات الأسبوع، خاصة مع اتجاه بعض المضاربين على الدولار إلى العودة للبورصة مرة أخرى، تسبب في ارتفاعات جيدة في غالبية الأسهم المدرجة.

وأوضحت مدير التداول بشركة "تيم" لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، أن حالة عدم الاستقرار في سوق الصرف دفعت عددا كبيرا من المضاربين إلى العودة للبورصة، وتم ضخ سيولة جديدة في السوق، تسببت في ارتفاع أحجام وقيم التداول الأسبوعية.

وأشارت في حديثها لـ"العربية.نت" إلى أن الارتفاعات التي سجلتها البورصة خلال جلسات منتصف الأسبوع دفعت إلى وجود موجات جني أرباح لدى تعاملات أمس الخميس، خاصة أن بعض الشركات أعلنت نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري وقد جاءت أغلبها نتائج جيدة، ما دفع أسهم هذه الشركات إلى الارتفاع وملامسة مستويات سعرية جديدة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 9.1 مليار جنيه، تعادل نحو 2.23%، بعدما ارتفع من نحو 406.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، ليسجل نحو 415.6 مليار جنيه في إغلاق جلسة تعاملات أمس.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" مكاسب قوية حادة بلغت نسبتها نحو 4.26%، بعدما أضاف نحو 318 نقطة، حيث وصل إلى مستوى 7781 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 7463 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.53% بما يعادل نحو تقطتين فقط، بعدما وصل إلى مستوى 376 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 374 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، والذي ارتفع بنسبة 1% بما يعادل نحو 8 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 802 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 794 نقطة بنهاية تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.