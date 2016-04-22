نيكاي يقفز عند أعلى مستوى في 11 أسبوعا مع تراجع الين

قفز مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا ونصف الأسبوع بعد أن ارتفع الدولار الأميركي فوق 110 ينات للمرة الأولى منذ السادس من أبريل، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة كبيرة من أسهم الشركات التي تستفيد من هبوط العملة اليابانية.

وصعد مؤشر نيكاي لليوم الرابع على التوالي لينهي الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.2% إلى 17572.49 نقطة، وهو أعلى مستوياته من الثاني من فبراير. وأنهى المؤشر القياسي الياباني الأسبوع مرتفعا أكثر من 4%.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1%، مسجلا أعلى مستوى في 11 أسبوعا ونصف الأسبوع، حيث أغلق عند 1407.50 نقطة مع ارتفاع جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا باستثناء ستة مؤشرات. وأنهى المؤشر الأسبوع مرتفعا أكثر من 3%.

وارتفع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكاي 400 بنسبة 1.1% إلى 12753.05 نقطة.