21.9 مليار ريال أرباح فصلية للشركات السعودية المدرجة

بلغت قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 21.94 مليار ريال، مقارنة بـ22.58 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 3%، يعادل نحو 639 مليون ريال.

فيما يعود تراجع أرباح السوق في هذا الربع إلى انخفاض أرباح "سابك"، أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، التي تراجعت بنحو 529 مليون ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وبلغ صافي ربح الشركة 3.41 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 3.94 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع قدرها 13%.

كما أظهرت القوائم المالية مواصلة قطاع المعادن ضغطه على أرباح الشركة للربع الثالث على التوالي، حيث بلغت خسائر الشركة من هذا القطاع 725 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 98 مليون ريال للفترة المقابلة من 2015.

أما على صعيد القطاعات التشغيلية الأخرى، فقد حقق قطاع البتروكيماويات نمواً عالياً مقارنة بالربع المماثل من عام 2015 بنسبة 70% وبنسبة نمو 114 % مقارنة بالربع السابق.

أما ثاني أكبر القطاعات تراجعا فقطاع "التجزئة"، حيث تراجعت أرباح بنسبة 45% بنحو 440 مليون ريال من 972 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى 532 مليون ريال بالربع الأول من العام الجاري.

في المقابل، سجل قطاع "المصارف والخدمات المالية" أكبر القطاعات من حيث الأرباح، حيث بلغت بالربع الأول من العام الجاري 11.72 مليار ريال، مقارنة بـ 11.16 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بنمو 5 في المائة ما يعادل 558 مليون ريال.

وثانيها جاء قطاع "البتروكيماويات" بـ 4.16 مليار ريال بالربع الأول 2016 مقابل 4.38 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بتراجع 5 في المائة ما يعادل 218 مليون ريال.

وثالثهم حل قطاع "الاتصالات" بـ 2.08 مليار ريال مقابل 2.17 مليار ريال بتراجع 4 في المائة ما يعادل 89 مليون ريال.