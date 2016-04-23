خروج 7.3 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن المستثمرين سحبوا 7.3 مليار دولار من صناديق الأسهم حول العالم في الأسبوع المنتهي في 20 نيسان/ إبريل وهو أكبر تخارج في تسعة أسابيع.

وسحب المستثمرون 4.2 مليار دولار من صناديق الاسهم الامريكية و2.6 مليار دولار من صناديق الاسهم اليابانية. وهذا هو أكبر تخارج للأموال من صناديق الاسهم اليابانية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 .

وقال البنك إن المستثمرين سحبوا 2.1 مليار دولار من صناديق الاسهم الاوروبية مواصلين تخارجهم للأسبوع الحادي عشر على التوالي وهي أطول فترة منذ مايو أيار 2010 .

وجاء هذا التخارج للأموال من صناديق الاسهم على الرغم من صعود مؤشر يوروفرست 300 القياسي للاسهم الاوروبية 3.3 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي في حين قفز مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية 4.9 بالمئة وارتفع مؤشر ستاندارد أند بورز500 القياسي للاسهم الامريكية 1.5 بالمئة.

لكن في استمرار لاتجاه بدأ الأسبوع الماضي واصل المستثمرون تفضيل الدخل الثابت وضخوا 4.9 مليار دولار في شراء سندات الشركات وسندات الأسواق الناشئة.