قفزة الدولار أمام اليورو تكبد الذهب خسارة 1%

هبط الذهب أكثر من 1 بالمئة مع صعود الدولار أمام اليورو، دافعا المعدن الأصفر إلى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، في حين سجلت الفضة ثالث أسبوع من المكاسب.

وقفز الدولار 2 بالمئة أمام الين الياباني بفعل تكهنات بأن بنك اليابان المركزي يدرس تطبيق أسعار فائدة سلبية في برنامجه لإقراض المؤسسات المالية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1232.10 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات في السوق الأميركي منخفضا حوالي 40 دولارا عن أعلى مستوى له في خمسة أسابيع الذي سجله يوم الخميس والبالغ 1270.10 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم يونيو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 1230 دولارا للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.25 بالمئة إلى 16.95 دولار للأوقية بعد أن كانت قفزت في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 17.69 دولار. وتنهي الفضة الأسبوع على مكاسب قدرها 4.5 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاتين 1.22 بالمئة إلى 1008.50 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 3 بالمئة هي الأكبر في سبعة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.26 بالمئة إلى 602.56 دولار للأوقية منهية الأسبوع على زيادة حوالي 7 بالمئة بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 618.28 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.