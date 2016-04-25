سوق السعودية تقفز 2.5% بعد مقابلة محمد بن سلمان

تحولت سوق الأسهم السعودية بقوة باتجاه الربح مرتفعة 2.53% في نهاية تعاملات اليوم متجاوزة خسائرها التي منيت ها خلال الجلسة بعد إعلان مجلس الوزراء السعودي الموافقة على رؤية السعودية 2030، وبدء مقابلة الأمير محمد بن سلمان.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنحو 2.53% إلى مستوى 6886 نقطة، بتداولات نشطة بلغت قيمتها 10.2 مليار ريال.

ودعم قطاع التجزئة مؤشر سوق السعودية، حيث ارتفع القطاع بنحو 1.16%، المصارف والخدمات المالية 4.03%، التأمين 1.95%.

ويعتبر هذا التغيير محط أنظار وأمل السعوديين، خاصة وأنها ستركز في جزء كبير منها على وضع استراتيجية واضحة تمكن المملكة من توفير الموارد المالية اللازمة للدولة.

ويرى الخبراء أن الاقتصاد السعودي على موعد مع تحول كبير ينقله لمرحلة ما بعد النفط، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعتبر التحولات طبيعية في اقتصادات الدول، والتي كان آخرها ما حدث في الصين من تحول باتجاه الإنفاق والاستثمار المحلي بدلا من الاعتماد على التصدير.