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نيكاي ينهي موجة ارتفاع مع التوجه لجني الأرباح

المصدر: طوكيو - رويترز
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هبطت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، مع توجه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة صعود استمرت أربعة أيام الأسبوع الماضي وأدت إلى ارتفاع مؤشر نيكاي القياسي إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا ونصف الأسبوع مع تنامي الآمال بمزيد من التسهيل في السياسة النقدية.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى منخفضا 0.8 بالمئة إلى 17439.30 نقطة. وكان المؤشر زاد أكثر من 4% في الأسبوع السابق.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% لينهي اليوم عند 1401.83 نقطة مع تراجع جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا باستثناء سبعة مؤشرات.

ونزل مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.4% إلى 12703.41 نقطة.

كلمات دالّة

#نيكاي, #أسواق مال, #اقتصاد, #أرباح

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