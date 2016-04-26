نتائج مشجعة لشركات تقفز بالأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد صدور نتائج مشجعة من بعض الشركات، وارتفع سهم "يو.بي.ام" لصناعة الورق بعد أن سجلت نتائج أفضل من التوقعات فضلاً عن ارتفاع سهم "بي.بي".

كما قفز مؤشر "يوروفرست 300" للأسهم الأوروبية 0.5% في التعاملات المبكرة، معززا أرباحه في الجلسة السابقة حيث بلغت 0.6%.

وصعد سهم "يو.بي.ام" 7.2% مسجلا أكبر مكاسب، بعد أن أعلنت الشركة عن خفض التكاليف ومبيعات قوية للب الورق، لتصعد أرباح التشغيل المعدلة 34% في الربع الأول من العام.

وارتفع سهم "بي.بي" 2.3% رغم أن الشركة أعلنت هبوط الأرباح 80% في الربع الأول، إلا أنها جاءت أعلى من توقعات المحللين.

وارتفع مؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني 0.5%، وكاك 40 الفرنسي، و0.3% عند الافتتاح، وداكس الألماني 0.6%.