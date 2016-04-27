اتفاقية بين بورصتي مصر والبحرين لتسهيل القيد بالسوقين

في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين، وقعت البورصة المصرية، اليوم، اتفاقية تعاون مع بورصة البحرين، وذلك لتسهيل عملية القيد المزدوج بين البورصتين، إضافة إلى التعاون في تدعيم البنية التكنولوجية والمعلوماتية لبورصة البحرين وبما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات في الحافظة بين الدولتين.

وقع المذكرة ممثلاً عن بورصة البحرين الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي لبورصة البحرين، وشهد مراسم توقيع الاتفاقية زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني.

وتبع توقيع الاتفاقية دق جرس افتتاح جلسة التداول احتفالا بتوقيع الاتفاقية والتعاون المشترك بين البورصتين.

وقال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، إن الاتفاقية تعد خطوة هامة في سبيل تعميق علاقات البورصة المصرية بالبورصات العربية، خاصة فيما يتعلق بالقيد المزدوج، حيث تركز البورصة المصرية على جذب شركات إقليمية للقيد في السوق المحبي بهدف تعميق السوق والتأكيد على ريادة السوق المصري كسوق رائد في المنطقة.

وأضاف: كما ستتعاون البورصتان في مجال تدعيم البنية التكنولوجية والمعلوماتية اعتمادا على الخبرات التي تمتلكها شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية في مجال أنظمة سوق المال، سواء للإدارة المنظمة للسوق أو لأطراف السوق المختلفة.