الدولار يتراجع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الأميركي

واصل الدولار تراجعه يوم الأربعاء بعد أن سجل انخفاضاً كبيراً في تعاملات الأسواق الخارجية قبيل قرارات تتعلق بالسياسة النقدية لمجلس البنك المركزي الأمريكي وبنك اليابان المركزي في الوقت الذي هبط فيه الدولار الاسترالي بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأساسي بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى مسجل.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية دون تغير يذكر في ختام اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم ، في حين تتجه الإنظار على بياناته وأي إشارات قد تصدر عنه بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.

مع العلم أن التأخر في رفع أسعار الفائدة سيجعل العملة الأمريكية عرضة للمزيد من التراجع أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة والين.

وانخفض الدولار نحو 0.2 % إلى 111.08 ين على الرغم من بقائه فوق أدنى مستوى سجله في التعاملات الخارجية والبالغ 110.67 ين.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام نظيرتها اليابانية عند 125.98 ين في التعاملات الخارجية.

وهبط اليورو نحو 0.1 %إلى 1.1297 دولار لكنه ظل فوق أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع والذي بلغ 1.1216 دولار يوم الاثنين.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية 0.1 % إلى 94.504.