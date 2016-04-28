الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

عوض الذهب خسائره ليقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس مع تراجع الدولار بأكثر من 2% مقابل الين بعد أن فاجأ بنك اليابان المركزي الأسواق بالإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1256.60 دولار للأونصة وهو أعلى سعر خلال أسبوع بعد انخفاضه 0.7% في وقت سابق من الجلسة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.93% إلى 17.37 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1027.15 دولار للأونصة وصعد البلاديوم 0.35% إلى 609.6 دولار للأونصة.



وبعد مراجعة استمرت يومين لسياسة أسعار الفائدة انتهت اليوم قرر بنك اليابان الالتزام بتعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (732 مليار دولار). كما أبقى على سعر الفائدة السلبية الذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي بلا تغيير عند -0.1%.



وصعد الين مقابل الدولار واليورو بعد الإعلان مما دفع المستثمرين للمراهنة على أن البنك المركزي سيخفف سياسته النقدية مجدداً.

