قفز الين الياباني أمام الدولار واليورو في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي أنه سيبقي سياسته النقدية بلا تغيير.
وهبط الدولار 2.2% أمام العملة اليابانية إلى 108.85 ين من 111.88 ين قبيل إعلان المركزي الياباني قراره.
وتراجع اليورو 2% إلى 123.72 ين.
وكان الدولار قفز إلى حوالي 112 ينا في بداية الاسبوع بفعل تكهنات بأن بنك اليابان المركزي ربما يزيد بشكل قوي إجراءاته الواسعة بالفعل للتيسير النقدي.
الين يقفز بعد إبقاء المركزي سياسته النقدية مستقرة
قفز الين الياباني أمام الدولار واليورو في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي أنه سيبقي سياسته النقدية بلا تغيير.