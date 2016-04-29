الين يقفز لأعلى مستوى في 18 شهراً أمام الدولار

قفز الين الياباني إلى أعلى مستوى في 18 شهراً أمام العملة الأميركية في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مع احتفاظه بقوة الدفع التي استمدها من قرار بنك اليابان المركزي أمس الخميس، بالامتناع عن توسيع برنامجه للتحفيز النقدي.



وهبط الدولار إلى 107.07 ين وهو أدنى مستوى له منذ اكتوبر 2014، قبل أن يتعافى قليلا إلى 107.27 ين بحلول الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش.