قفزة بأسعار الفضة لأعلى مستوى في 15 شهراً

صعد الذهب إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، بينما قفزت الفضة لأعلى ذروة في 15 شهرا، أثناء التعاملات الآسيوية، مع بقاء الدولار ضعيفا بعد أن فاجأ بنك اليابان المركزي الأسواق بالإحجام عن توسيع برنامجه للتحفيز النقدي.



وسجل الدولار واليورو، أكبر خسائرهما ليوم واحد أمام الين الياباني في أكثر من 5 أعوام، بعد قرار بنك اليابان.

وقفز الين إلى أعلى مستوى في 18 شهرا أمام الدولار أثناء التعاملات الآسيوية، وتراجعت العملة الأميركية 0.4% أمام سلة من العملات الرئيسية.



وصعد سعر الذهب للبيع الفوري 1% إلى 1280.60 دولاراً للأوقية (الاونصة) وهو أعلى مستوى له منذ 11 مارس، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1276.50 دولار بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش.

وبلغت مكاسب المعدن الأصفر هذا الأسبوع 3.5% متجها نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 12 فبراير.



وقفزت الفضة 2% إلى 17.87 دولاراً للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2015، وتتجه لتسجيل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.