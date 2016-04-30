أسهم أميركا تختتم الأسبوع بأكبر خسارة في 3 أشهر

سجلت الأسهم الأميركية أكبر خسائرها الأسبوعية في نحو ثلاثة أشهر مع استمرار تأثرها سلبا بنتائج الأعمال، لكن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز اختتما تعاملات أبريل على ارتفاع بعد أداء قوي في منتصف الشهر.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 57.12 نقطة أو 0.32 بالمئة ليغلق عند 17773.64 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.51 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 2065.30 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 29.93 نقطة أو 0.62 بالمئة لينهي اليوم عند 4775.36 نقطة.

وعلى مدى الأسبوع، نزل داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3 بالمئة لكل منهما، في حين خسر ناسداك 2.7 بالمئة.

وصعد داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5 و0.3 بالمئة على الترتيب خلال أبريل، في حين نزل ناسداك 1.9 بالمئة.