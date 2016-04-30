أعلى مستوى للذهب والفضة بـ15 شهرا مع هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب والفضة اثنين بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير من العام الماضي مع تأثر الدولار سلبا بقرار بنك اليابان المركزي الإحجام عن توسيع برنامج التحفيز النقدي إلى جانب هبوط الأسهم الأوروبية والأميركية.

وبلغ الين أعلى مستوى له في 18 شهرا أمام العملة الأميركية ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأزمة المالية في 2008 مع تأثر الدولار سلبا بضعف النمو الأميركي والنهج الحذر الذي تبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 1291.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1816 بتوقيت غرينتش بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا عند 1296.76 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو 1.9 بالمئة ليصل عند التسوية إلى 1290.50 دولار للأوقية. وارتفع المعدن الأصفر 4.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع متجها لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 12 فبراير.

أسعار الفائدة

ووجد الذهب دعما في بيان السياسة النقدية للمركزي الأميركي بعد إبقائه على أسعار الفائدة دون تغيير. وأبقى البنك الباب مفتوحا أمام رفع الفائدة في يونيو لكنه لم يبد علامات تذكر على تعجله في تشديد السياسة النقدية.

وصعدت الفضة 1.5 بالمئة إلى 17.80 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ يناير 2015 عند 17.96 دولار للأوقية. ويتجه المعدن للارتفاع 15.3 بالمئة هذا الشهر ليسجل أكبر مكاسبه الشهرية منذ أغسطس آب 2013.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاتين 2.5 بالمئة إلى 1071.49 دولار للأوقية مقتربا من أعلى مستوى له في عشرة أشهر البالغ 1080 دولارا الذي سجله في وقت سابق في حين زاد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 634.96 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له في نحو ستة أشهر.