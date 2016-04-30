ارتفاع سيولة الأسهم السعودية 33% بأسبوع لـ39 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الرابع على التوالي لتغلق عند 6805 نقاط بمكاسب بلغت 3 في المئة، بمساهمة من معظم القطاعات والأسهم.

وكان المؤشر قد افتتح جلسته الأسبوعية عند 6587 نقطة، وتراجع في جلستين، وارتفع في البقية، ليحقق أعلى نقطة عند 6875 نقطة، رابحا 4.3 في المئة، ولم يحقق أي خسائر أسبوعية ليغلق عند 6805 نقطة، رابحا 218 نقطة بنسبة 3.3 في المئة.

وارتفعت قيم التداول 33 في المئة إلى 39.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 49.3 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 31 في المئة إلى 2.3 مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 9.8 في المئة، أما الصفقات فارتفعت 23 في المئة إلى 805 آلاف صفقة.

وتلقت السوق حوافز جيدة في الأسبوع الماضي من رؤية السعودية 2030 التي أسهمت في تعزيز روح التفاؤل لدى المتعاملين، خاصة مع السعي نحو رفع الناتج المحلي وإشراك القطاع الخاص في ذلك، وتحسين البيئة الاستثمارية من أنظمه وقوانين وتمويل، ما سيعزز ازدهار القطاع الخاص مستقبلا.