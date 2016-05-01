تغطية اكتتاب "اليمامة" 153% حتى اليوم الرابع

أعلنت الرياض المالية، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة اليمامة للصناعات الحديدية تغطية الاكتتاب بنسبة 153.48% من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد حتى نهاية اليوم الرابع للاكتتاب، أمس السبت.

وقالت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه إن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 300,981 مكتتبا مع نهاية اليوم الرابع.

وبلغ عدد الأسهم المكتتب بها 7.01 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد وهي 4.57 مليون سهم، وتعادل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وعددها 15.2 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمال الشركة.

وبلغت حصيلة المبالغ المكتتب بها من قبل الأفراد في اليوم الرابع 252.7 مليون ريال.

وتتواصل عملية الاكتتاب بأسهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية حتى نهاية يوم الثلاثاء 3 مايو.