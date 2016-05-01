ضغوط بيعية تهبط بمؤشر سوق السعودية 0.76% لـ6754 نقطة

هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية بنحو 0.76%، في نهاية تعاملات اليوم الأحد بسبب موجة ضغوط بيعية على الرغم من المكاسب الأسبوعية القوية التي حققتها أسعار النفط، حيث أضافت نحو 7%، من المكاسب.

وضغطت أسهم المصارف بقوة على المؤشر حيث تراجع القطاع بنسبة 1.43%، الطاقة والمرافق الخدمية 1.65%، والصناعات البتروكيماوية 0.64%.

وقال مدير إدارة المحافظ في شركة مكين كابيتال ثامر السعيد، إن سوق الأسهم السعودية استفادت خلال شهر إبريل من ارتفاع مستويات أسعار النفط، وإعلان رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى ارتفاع المؤشر 9% في أبريل في ظل ارتفاع النفط 20%، لأعلى مستوياته في 2016.

وأدت هذه الضغوطات لتراجع المؤشر بنحو 0.76%، أو 52 نقطة، إلى مستوى 6754 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال، وأحجام 373 مليون سهم.

وفي المقابل خففت مكاسب عدد من القطاعات من خسائر المؤشر السوق الرئيسي، حيث ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي 4.94%، التشييد والبناء 0.68%، والتأمين 0.52%.

وقاد الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة مصرف الإنماء بـ1.04 مليار ريال، سابك 436 مليون ريال، معادن 368 مليون ريال، وعذيب للاتصالات 181.8 مليون ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا التعمير 8.31%، اسمنت تبوك 5.68%، اسمنت الغربية 5.68%، والطيار 4.35%.