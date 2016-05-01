مسؤول: المراقبة الأميركية لن تقيد أسواق الصرف باليابان

نقلت وكالة كيود اليابانية للأنباء عن وزير المالية الياباني تارو آسو قوله، اليوم الأحد، إن إضافة الولايات المتحدة اليابان إلى قائمة مراقبة جديدة بشأن سياسات أسواق الصرف الأجنبي لن تقيد تحركات اليابان في أسواق العملات، وإنها ستتحرك وفقا للحاجة.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام ونصف بعد قرار بنك اليابان المفاجئ بعدم تخفيف السياسة النقدية يوم الخميس، ما أدى إلى أكبر ارتفاع للين في يوم واحد منذ خمس سنوات. وارتفع الين إلى 106.27 مقابل الدولار يوم الجمعة.

ونقلت كيودو عن آسو قوله في الساعات الأولى من صباح الأحد فيما يتعلق بالخطوة الأميركية" هذا ليس شيئا سيقيد ردنا بشأن العملات.

وكان آسو يتحدث للصحافيين قبل التوجه إلى فرانكفورت لحضور اجتماع لبنك التنمية الآسيوي.

وقال "نرى بشكل واضح تحركات مضاربة من جانب واحد ونشعر بقلق بالغ.

"سنواصل متابعة اتجاهات أسواق العملات باهتمام حتى لا تستمر تحركات المضاربة وسنتحرك وفقا للحاجة".

وأبدت الولايات المتحدة قلقا يوم الجمعة بشأن السياسات الاقتصادية في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا، وفي الغالب بسبب فائضها الضخم، ووضعت هذه الدول على قائمة مراقبة جديدة بموجب بنود قانون تجاري أجيز في الكونغرس هذا العام.