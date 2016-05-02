أونصة الذهب تقفز باتجاه 1300 دولار مع تراجع الدولار

قفز الذهب إلى أعلى مستوى خلال 15 شهرا، اليوم الاثنين، مقتربا من مستوى المقاومة عند 1300 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم تراجع جديد للدولار، لكن تحركات السوق كانت هادئة في تداولات ضعيفة بسبب العطلة، بحسب رويترز.

وأغلقت العديد من الأسواق الآسيوية ولندن اليوم بسبب عطلات وطنية، ما ثبط القوة الدافعة للمعدن النفيس الذي حقق الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مطلع فبراير، مرتفعا بأكثر من خمسة بالمئة.

وجاءت مكاسب الذهب أساسا من ضعف الدولار الذي وصل لأدنى مستوياته منذ عام 2008 مقابل الين الياباني بعد أن امتنع بنك اليابان بشكل غير متوقع عن تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي. واستمر تراجع الدولار اليوم.

وبحلول الساعة 0935 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1299.31 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا قليلا عن أعلى مستوى وصل له خلال الجلسة عند 1229.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ يناير العام الماضي.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو 11.10 دولار ليصل إلى 1301.60 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 17.81 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1076.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 624.10 دولار للأوقية.