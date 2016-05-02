سوق السعودية تقلص خسائرها والمؤشر يلامس 6700 نقطة

قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية خسائره في تعاملات اليوم الاثنين، وذلك رغم الضغوطات المتواصلة من قطاعي المصارف والخدمات المالية والبتروكيماويات.

وقد تأثرت أسهم البتروكيماويات بتراجع أسعار النفط اليوم عن أعلى مستوياتها منذ بداية 2016 بعد أن فاق تأثير زيادة الانتاج في الشرق الأوسط تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة وهبوط الدولار.

وانخفض مؤشر سوق السعودية بنسبة 0.82%، إلى مستوى 6699 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال، وأحجام 215 مليون سهم، حتى الساعة 12:55 بتوقيت السعودية.

وتراجع قطاع البتروكيماويات 1.06%، المصارف والخدمات المالية 1.57%، الاسمنت 0.76%، والاستثمار الصناعي 2%.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة اليوم عند 46.77 دولار للبرميل بانخفاض 60 سنتا عن آخر تسوية. وهبط سعر الخام الأميركي 40 سنتا إلى 45.52 دولار للبرميل.

وتراجع سهم سابك إلى مستوى 84.5 ريالا، بتداولات نشطة بلغت قيمتها 301 مليون ريال، ومعادن إلى 39 ريالا بتداولات بلغت 158 مليون ريال.

وتصدر عدد من أسهم المصارف الأكثر خسارة في السوق، ومن بينها ساماب بـ3.4%، والسعودي الفرنسي 3.16%.