تغطية اكتتاب "اليمامة" 351% حتى اليوم السادس

أعلنت الرياض المالية المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة اليمامة للصناعات الحديدية تغطية اكتتاب الشركة بنسبة 351%، من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد حتى نهاية اليوم السادس للاكتتاب أمس الاثنين.

وقالت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية نت"، نسخة منه إن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 622 ألف مكتتب مع نهاية اليوم السادس.

وبلغ عدد الأسهم المكتتب بها 16 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد وهي 4.57 مليون سهم وتعادل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وعددها 15.2 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة.

وبلغت حصيلة المبالغ المكتتب بها من قبل الأفراد في اليوم السادس 577.7 مليون ريال.

وتتواصل عملية الاكتتاب بأسهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية حتى نهاية اليوم الثلاثاء.