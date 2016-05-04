سوق السعودية تواصل خسائرها والمؤشر دون 6600 نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي بسبب تراجع أسعار النفط في اليومين الماضيين مع زيادة المعروض في الأسواق والذي ضغط على أسهم البتروكيماويات.

واستقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجعها على مدى يومين متتاليين بسبب مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الإنتاج في الشرق الأوسط إلى زيادة تخمة المعروض العالمي.

وانخفض مؤشر سوق السعودية بنسبة 0.71%، إلى 6590 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.61 مليار ريال، وأحجام 208.4 مليون سهم، حتى الساعة 1:06 بتوقيت السعودية.

وخلال تعاملات اليوم جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 45.02 دولار للبرميل بزيادة 5 سنتات عن التسوية السابقة. وارتفع الخام الأميركي 11 سنتا إلى 43.76 دولار للبرميل.

ومع هذه المكاسب قلص قطاع البتروكيماويات في سوق السعودية من خسائره إلى 0.65%، فيما خسر قطاع المصارف 0.52%، والتجزئة 0.72%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر خسارة مدينة المعرفة 4.6%، البحر الأحمر 3.8%، الأهلية 3.74%، وأسلاك 3.46%.