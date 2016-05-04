الدولار يدفع الذهب للتراجع من أعلى مستوى في 15 شهراً

هبط الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الأربعاء، مواصلا الابتعاد عن أعلى مستوى له في 15 شهراً، في الوقت الذي تماسك فيه الدولار بعد خسائر حادة سجلها في الآونة الأخيرة، وعقب تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1281.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل بنسبة مماثلة في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1283.40 دولار للأوقية، ليصبح منخفضا للجلسة الثانية على التوالي بعد موجة صعود تواصلت على مدار ستة أيام.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قفز الذهب إلى 1303.60 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير 2015 بعد أن تراجع الدولار أمام الين الياباني.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.7% في التعاملات الفورية إلى 17.296 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.2% إلى 1058.5 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 602.45 دولار للأوقية.