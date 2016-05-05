بعد خسائر 3 أيام.. الذهب يتماسك مع هبوط الأسهم

تماسك الذهب اليوم الخميس، بعد تسجيل خسائر على مدار ثلاثة أيام، بفعل تراجع الأسهم العالمية، لكنه ظل دون أعلى مستوى في 15 شهراً مع انتعاش الدولار أمام الين بعد الهبوط الذي جرى تسجيله في الآونة الأخيرة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية للجلسة السابعة اليوم، بعد مجموعة بيانات متفاوتة حول الاقتصاد الأميركي. وهبطت أسواق الأسهم العالمية لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء.

وصعد الدولار على نطاق واسع بفعل التفاؤل بأن الاقتصاد الأميركي سيتعافى بعد أن اقترب من التباطؤ في الربع الأول. كما انتعش الدولار أمام الين الياباني بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 18 شهراً في وقت سابق هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1280.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 1.1% في الجلسات الثلاث الماضية. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1282.40 دولار للأوقية.

وبين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.26% إلى 17.41 دولار للأوقية، والبلاتين 0.12% إلى 1056 دولارا للأوقية في حين قفز البلاديوم 1.3% إلى 603.72 دولار للأوقية.