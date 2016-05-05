بيانات أميركية تنعش الدولار وتقلل من المخاوف حول النمو

ارتفع الدولار الأميركي، أمس الأربعاء، متعافيا من مستوياته المنخفضة التي سجلها مؤخرا أمام الين الياباني واليورو، بعد أن خففت بيانات أميركية القلق بشأن تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم.

لكن محللين قالوا إن تقريرا ضعيفا على غير المتوقع لنمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي في أبريل، ومراهنات على أن بنك اليابان المركزي ربما لن يتدخل قريبا لوقف صعود الين، قد يساعدان في تراجع العملة الخضراء مجددا.

وكان الدولار قد هوى إلى 10.5.52 ين في تعاملات الليلة الماضية، وهو أدنى مستوى له في حوالي 19 شهراً، ولامس أضعف مستوى مقابل اليورو منذ أغسطس الماضي في جلسة الثلاثاء.

وقال محللون إنهم يتوقعون مزيدا من قوة الدفع للاتجاه النزولي للدولار "ما لم تحدث مفاجأة كبيرة يوم الجمعة"، في إشارة إلى تقرير الحكومة الأميركية بشأن الوظائف لشهر أبريل.

ولقي الدولار دعما في جلسة الخميس، بعد بيانات أظهرت انخفاض العجز التجاري الأميركي في مارس إلى أدنى مستوى في 13 شهراً، ونموا بنسبة 1.1% في طلبيات المصانع، وهي زيادة أكبر من توقعات المحللين. وبالاضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر معهد إدارة المعروض الذي يقيس نمو قطاع الخدمات الأميركي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر.

وزاد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة تضم اليورو والين وست عملات رئيسية أخرى- 0.35% إلى 93.270 في أواخر التعاملات في السوق الأميركية متعافيا من أدنى مستوى في أكثر من 15 شهراً الذي هوى إليه يوم الثلاثاء.

وارتفعت العملة الأميركية 0.3% إلى 106.99 ين مع إغلاق الأسواق اليابانية يومي الأربعاء والخميس في عطلة الأسبوع الذهبي.

وسجل الين الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ 2008 مع صعوده بأكثر من 5% أمام الدولار، بعد أن أحجم بنك اليابان عن توسيع برنامجه للتحفيز النقدي.