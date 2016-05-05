أكبر مستشفيات القطاع الخاص في مصر تستعد للاكتتاب العام

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م بمصر، اليوم الخميس، أنها تعتزم جذب استثمارات رأسمالية جديدة، حيث بدأت الشركة في اتخاذ إجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوية لـ40 مليون سهم بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة حاليا للمساهم الرئيسي، وبما يعادل 25% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية تحت رمز CLHO.CA.

وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية، والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية "الطرح المشترك"، وسيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح الخاص والعام.

وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال بعد تنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40 مليون سهم، على أن يتساوى عدد الأسهم المصدرة لزيادة رأس المال مع تلك التي تشملها عملية الطرح المشترك، بعد استبعاد أي أسهم قد تتم إعادة شرائها من جانب المساهم البائع ضمن عملية دعم واستقرار سعر السهم.

وسوف يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح الذي سيتم الإعلان عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية.

وتعتزم الشركة توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة للطرح المشترك في دعم وتمويل التوسعات المخطط لها ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها، حيث حصلت الشركة على الموافقات الرقابية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية في شهر أبريل 2016، وتستكمل حاليا الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد نشرة الطرح من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا للإجراءات القانونية المنظمة.

وكشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أحمد عز الدين، أن شركته تعتزم توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لعملية الطرح المشترك في دعم خطط النمو وتمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالتوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، وكذلك شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإنشاء مستشفى جديد.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج التشغيلية غير المدققة للمجموعة خلال العام 2015 تضمنت تحقيق إيرادات بقيمة 741 مليون جنيه، فيما بلغ مجمل الربح نحو 234 مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك نحو 183 مليون جنيه، ووصل صافي الربح إلى 52 مليون جنيه.