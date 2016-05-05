مصر تستضيف اجتماع اتحاد البورصات اليورو آسيوي

أعلنت البورصة المصرية موافقة مجلس إدارة اتحاد البورصات اليورو آسيوى بالإجماع على استضافة البورصة المصرية للاجتماع السنوى الثاني والعشرين للاتحاد والذى سيعقد في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة ما يقرب من 30 رئيس بورصة آسيوية وأوروبية.

وقال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، إن اختيار مصر لاستضافة اجتماعات الاتحاد السنوية يعد رسالة واضحة على تقدير المنظمات الدولية للتحركات التي تقوم بها البورصة المصرية في القضايا المتعلقة بالأسواق الناشئة، كما تؤكد أهمية الجهود التي قامت بها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتعميق العلاقات على المستوى الإقليمي والدولي لما له من آثار قوية في تقوية وضع السوق المصري كأحد أهم الأسواق الناشئة.

في سياق متصل، عززت مؤشرات البورصة المصرية من تمسكها بالمنطقة الخضراء لدى تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، وأنهت تعاملات اليوم على مكاسب جيدة.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق، إن المؤشرات كانت تؤكد تخلي البورصة المصرية عن أدائها العرضي المائل للهبوط بداية من جلسة تعاملات أمس الأربعاء، لكنها واصلت الخسائر خلال جلسة اليوم.

ودفعت خسائر الجلسات الماضية إلى ظهور سيولة جديدة في السوق في محاولة للاستفادة من الفرص المتاحة بعد تدني غالبية أسعار أسهم الشركات المدرجة بنسب كبيرة لتتجه غالبية التعاملات نحو الشراء والتخلي عن البيع.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 5.5 مليار جنيه تعادل 1.36% بعدما ارتفع من نحو 401.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس ليسجل نحو 407 مليارات جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي أكس 30" بنسبة 1.41% تعادل 105 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 7547 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 7442 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.6% تعادل نحو 3 نقاط، بعدما ارتفع من مستوى 365 نقطة لدى إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 368 نقطة بنهاية جلسة اليوم.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" والذي ارتفع بنسبة 1.35% تعادل نحو 10 نقاط ليصل إلى مستوى 777 نقطة بنهاية جلسة اليوم، مقابل نحو 767 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.