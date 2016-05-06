أسهم أوروبا تتراجع ترقباً لتقرير الوظائف الأميركية

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، متأثرة بهبوط سهم "أرسيلور ميتال" مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأميركية لشهر أبريل، بحثا عن مزيد من الدلائل تعكس آفاق أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.



وتوقع خبراء في الاقتصاد أن تظهر بيانات الوظائف التي تصدر اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة بـ 202 ألفا في أبريل، عقب زيادتها 215 ألفا في مارس، مع استقرار معدل البطالة عند 5%.



وانخفض مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4% بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، متأثرا بخسائر أسهم قطاعي التعدين والطاقة. ويتجه المؤشر لتكبد ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي.



وكان سهم "أرسيلور ميتال" من بين أكبر الخاسرين إذ هبط 2% بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة نزول أرباحها الأساسية بنحو الثلث في الربع الأول، في حين هوى سهم "مان جروب" 6.9% متأثرا بخفض سيتي تصنيفه إلى "توصية بالبيع".



في المقابل، صعد سهم "مونتي دي باشي" 5% بعدما فاق صافي ربح البنك الإيطالي المتعثر التوقعات في الربع الأول، بفضل انخفاض مخصصات خسائر القروض وارتفاع العمولات وتقلص التكاليف.



وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.45% عند الإفتتاح، بينما نزل "كاك 40" الفرنسي 0.73% و"داكس" الألماني 0.51%.