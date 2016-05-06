بورصة السعودية تختار HSBC مستشاراً مالياً لطرحها الأولي

قالت البورصة السعودية "تداول" في بيان، أمس الخميس، إنها اختارت شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية المحدودة، كمستشار مالي لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام والمقرر في 2018.

وقال البيان المقتضب: "تعد مرحلة اختيار المستشار المالي أولى الخطوات التنفيذية الهامة للبدء بعملية الطرح العام والمتوقع في 2018، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة".

وكان خالد الحصان الرئيس التنفيذي لـ"تداول" قد أبلغ "رويترز" الثلاثاء، أن شركة السوق المالية السعودية ستتخذ قراراً "خلال الأيام المقبلة" بشأن من ستختاره كمستشار مالي للطرح العام الأولي.

وكانت مصادر قد أفادت وكالة "بلومبرغ" بأنه تم اختيار Goldman Sachs وHSBC كأبرز المرشحين لإدارة اكتتاب شركة تداول السعودية، فيما يتم النظر في إشراك بنوك أخرى بينها البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية والسعودي الفرنسي كابيتال وبنك الخليج الدولي وJPMorgan Chase وMorgan Stanley.

ومن المنتظر أن يجمع طرح 30% من تداول أكثر من 500 مليون دولار، كما من المتوقع إدراج الأسهم في عام 2018.