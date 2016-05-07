الدولار يرتفع بعد تعليقات بشأن رفع الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات بعد تعليقات من مسؤول بارز بمجلس الاحتياطي الاتحادي أشار فيها إلى زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2016، وهو ما غطى على التأثير السلبي لنمو أبطأ من المتوقع للوظائف في أبريل.

وقال وليام دادلي، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إن من المعقول توقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي مرتين هذا العام على الرغم من بيانات أظهرت أن عدد الوظائف الجديدة في أكبر اقتصاد في العالم انخفض الشهر الماضي إلى 160 ألفا وهو الأدنى في سبعة أشهر.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- 0.08 بالمئة إلى 93.851 في نهاية جلسة التداول بعد أن كان هبط بما يصل إلى 0.6 بالمئة. وبلغت مكاسب مؤشر الدولار حوالي 2 بالمئة منذ أن هوى يوم الثلاثاء إلى 91.919 وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2015.

وأمام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.13 بالمئة إلى 107.10 ين بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب أبعدته عن أدنى مستوى له في 18 شهرا البالغ 105.55 ين الذي سجله منتصف الأسبوع.