الأسهم السعودية تخسر 11 مليار دولار في أسبوع

فقدت الأسهم السعودية 42 بليون ريال أي ما يعادل 11 بليون دولار من قيمتها بنسبة 2.66%، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.532 تريليون ريال في مقابل 1.574 تريليون ريال نهاية الأسبوع السابق.

وكـانت أسهم 131 شركة سجلت تراجعاً في أسعارها من أصل 168 شركة تم تداول أسهمها الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار 31 شركة، وحافظ سهم "المملكة" على سعره عند 12.51 ريال.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الحياة"، أثرت أسعار الأسهم المدرجة في سوق المال السعودية سلباً خلال تعاملات هذا الأسبوع بضغوط عدة، أبرزها عمليات البيع لجني أرباح بعد المكاسب الجيدة التي حققـــتها خلال الفترة السابقة، والتي أدت إلى تخـطي مستوى 6800 نقطة، وكذلك تراجع أسعار النفط، وتدنّي الطلب على الأسهم بعد تـــذبذب أسعارها وتخوّف البعض من استمرار مـــوجة هـبوط الأسعار.

وشهدت تعاملات هذا الأسبوع، تنفيذ صفقتين خاصتين بقيمة 43 مليون ريال شملت 1.15 مليون سهم، الأولى على سهم "شركة الرياض للتعمير" بقيمة 18 مليون ريال و900 ألف سهم بسعر 20 ريالاً للسهم، أما الصفقة الأخرى فكانت لأسهم "شركة الخطوط السعودية للتموين" بقيمة 25 مليون ريال شملت 250 ألف سهم .

وتراجعت معدلات الأداء بتأثير من تراجع الطلب على الأسهم، إذ هبطت السيولة المتداولة 24 % إلى 30 بليون ريال في مقابل 39.7 بليون ريال للأسبوع الماضي، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 24 % إلى 1.72 بليـــون سهم.

وكان سهم "الإنماء" الأبرز هذا الأسبوع، إذ حقق أكبر كمية وسيولة متداولة بين الأسهم بلغت 4.4 بليون ريال شكلت 15% من سيولة السوق، جاءت من تداول 313 مليون سهم نسبتها 18 %، فيما حقق سهم "سابك" ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 3.48 بليون ريال نسبتها 11.5 % من السيولة المتداولة.

وسجل قطاع "البتروكيماويات" ثاني أكبر قيمة متداولة في السوق بلغت 5.8 بليون ريال نسبتها 19.33 % من تداول 290 مليون سهم شكلت 17% من الكمية المتداولة في السوق، تراجع معها المؤشر بنسبة 1.88 % إلى 4491 نقطة.

وحلّ قطاع "المصارف" في المرتبة الثالثة بقيمة متداولة بلغت 5.74 بليون ريال، في حين تكبّد مؤشر قطاع النقل أكبر خسارة في السوق نسبتها 3.7 % إلى 7378 نقطة، تلاه مؤشر الإسمنت الهابط بنسبة 3.58% .