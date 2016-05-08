سوق السعودية ترحب بالأوامر الملكية وسط تداولات نشطة

تفاعلت سوق الأسهم السعودية إيجابا مع الأوامر الملكية التي شملت إعادة هيكلة شاملة للحكومة وطالت قطاعات اقتصادية واسعة تمهيدا لتنفيذ رؤية السعودية 2030.

وارتفع مؤشر سوق السعودية بأكثر من 1%، قبل أن تعود عمليات جني أرباح وتقلص هذه المكاسب إلى 0.24%، إلى مستوى 6672 نقطة، بتداولات نشطة تخطت قيمتها 6 مليار ريال، بتداولات 318.6 مليون سهم، حعند الإغلاق.

وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية حيث تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة، وإنشاء هيئة عامة للترفيه، كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.25%، المصارف والخدمات المالية 0.19%، الإسمنت 0.29%، والطاقة والمرافق الحكومية 1.64%.

وفي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 36 سنتا أو ما يعادل 0.80%، لتسجل عند التسوية 45.37 دولار للبرميل، وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.77%، لتغلق عند 44.66 دولار للبرميل.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق السعودية سلامة 9.98%، سايكو 9.87%، الجوف 8.26%، والأسماك 6.85%.

مصرف الإنماء تصدر الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة بـ693 مليون ريال، سابك 663 مليون ريال، الطيار 226 مليون ريال، كيان السعودية 177 مليون ريال، ومعادن 165.8 مليون ريال.