نيكاي ينهي هبوطا استمر 6 جلسات مع توقف صعود الين

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، منهية موجة خسائر استمرت على مدار ست جلسات وأدت إلى تراجع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 8.6% بعد توقف الاتجاه الصعودي للعملة اليابانية أمام الدولار.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعا 0.7% إلى 16216.03 نقطة مع ارتفاع الدولار الأميركي، بما هدأ المخاوف بشأن أرباح الشركات المصدرة. وقفزت العملة الأميركية إلى 107.6 ين في آخر الجلسة من أدنى مستوى في 18 شهرا الذي بلغ 105.55 ين.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1306.66 نقطة مع صعود جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا باستثناء 11 مؤشرا.

وقفز مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.6% إلى 11812.58 نقطة.