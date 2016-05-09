5 أسهم لكل مكتتب بـ"اليمامة" والتغطية النهائية 479%

أعلنت الرياض المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية نتائج التخصيص النهائي للأسهم التي تم طرحها للمكتتبين الأفراد والبالغ عددها 4,573,500 سهم.

وحصل كل مكتتب على 5 أسهم في حين ترتفع هذه النسبة إلى 11 سهما لطلب الاكتتاب المتضمن مكتتبين اثنين، وتصل إلى 231 سهماً لطلب الاكتتاب المشتمل على 40 مكتتبا.

وكشفت الرياض المالية أن نسبة التغطية النهائية للمكتتبين الأفراد بلغت حوالي 479% في حين تجاوز إجمالي المبالغ المكتتب بها 788 مليون ريال، وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 800,000 مكتتب.

واستناداً إلى نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب، وعلى ضوء موافقة هيئة السوق المالية، جرى تخصيص 4,573,500 سهم للمكتتبين الأفراد تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة، في حين تم تخصيص 10,671,500سهم للمؤسسات المكتتبة تمثل 70% من إجمالي الأسهم المطروحة.