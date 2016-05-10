استحواذ حلو المذاق بأكثر من مليار دولار

تقترب عائلة ألمانية ثرية تتمتع بشهية عالية للاستحواذ على المقاهي، إلى ضم شركة كرسبي كريم دونتس إلى مظلتها، بعد موافقة الشركة الأميركية على العرض المقدم من قبل صندوق الاستثمار JAB Holding البالغ 1.350 مليار دولار، أو 21 دولارا للسهم، وهو أعلى من سعر إغلاق يوم الجمعة بـ25%.

ومن المقرر إكمال الصفقة في الربع الثالث من العام لتصبح كرسبي كريم دونتس شركة خاصة، ولكن ستواصل أعمالها من مقرها الرئيسي في ولاية كارولاينا الشمالية، وهو أيضا مسقط رأس Krispy Kreme التي بدأت ببيع الـ Doughnuts قبل 80 عاما.

كرسبي كريم التي تشتهر بكعكها الساخن المغطى بالسكر شهدت أوقاتا ممتازة، ولكنها مرت أيضا بأوقات عصيبة.

وبعد أن كان الزبائن على استعداد للاصطفاف في طوابير أمام محلاتها البالغ عددها 1100، في السنوات الـ10 الأولى من هذا القرن، انفجرت فقاعة كرسبي كريم بسرعة، نتيجة قضية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات حول ممارسات الشركة المحاسبية، والعامل الأهم كان مع تحول الزبائن إلى تفضيل الوجبات الغذائية بسعرات حرارية منخفضة، مما دفع Krispy Kreme للمحاولة لفتح مجال جديد لجذب الزبائن، وهذه المرة عبر مشروب القهوة.

لكن الشركة لا تزال تواجه منافسة محتدمة من قبل علامات تجارية كبرى مثل DUNKEN DONUTS وSTARBUCKS وTIM HORTONS علما أن مبيعات Krispy Kreme ارتفعت بحوالي 6%، إلى أكثر من 500 مليون دولار، وقد نمت الأرباح الصافية 8% إلى 32 مليون دولار فقط خلال عامها المالي الماضي.