الأسهم اليابانية تقفز لأعلى مستوى في أسبوع ونصف

ارتفع مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية أكثر من اثنين في المئة، مسجلا أعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء، بعد أن صرح وزير المالية الياباني أن طوكيو ستتدخل إذا استمر ارتفاع الين.

وزاد المؤشر 2.2 في المئة إلى 16565.19 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 28 إبريل.

وأكد الوزير تارو آسو عزمه التدخل في سوق العملة إذا استمرت موجة صعود مكاسب الين طويلا بما يضر بالتعافي الاقتصادي الهش في اليابان.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 بالمئة إلى 1334.90 نقطة.

وزاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بالنسبة ذاتها إلى 12069.89 نفطة.