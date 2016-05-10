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الناصر: "أرامكو" بالمراحل النهائية لإعداد خيارات الطرح

المصدر: العربية.نت
شركة أرامكو السعودية
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن الشركة بصدد الانتهاء من صياغة خيارات تنفيذ الاكتتاب العام للشركة.

وأضاف الناصر أن "أرامكو" تخطط للتوسع عالمياً في إطار التكيف مع الأوضاع الحالية للسوق ومع خطط المملكة لتنويع الاقتصاد.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الدخول في مشروعات مشتركة في عددٍ من الدول من بينها الولايات المتحدة وإندونيسيا والهند وفيتنام والصين.

وأضاف الناصر أنه من المقرر استكمال مشروع توسعة حقل الشعيبة النفطي خلال أسبوعين والتي سترفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل إلى مليون برميل يومياً.

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