تراجع الدولار ينتشل الذهب من أدنى مستوى في أسبوعين

صعد الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مبتعدا عن أدنى مستوياته في أسبوعين، مع تخلي الدولار الأميركي عن بعض مكاسبه، لكن محللين قالوا إنه من غير المرجح أن يسجل المعدن النفيس ارتفاعا حاداً، مع توقع أن تكون خسائر العملة الخضراء محدودة.



ويبدو أن شهية المستثمرين للذهب انحسرت مع فشله في اختراق مستوى 1300 دولار، بشكل مقنع الأسبوع الماضي. لكن المعدن الأصفر ما زال مرتفعا بحوالي 20% عن مستواه في بداية العام، مع تلاشي التوقعات لزيادة في الأجل القريب في أسعار الفائدة الأميركية.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.38% إلى 1270.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى منذ 28 أبريل عند 1257.25 دولار.



وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم يونيو 0.61% إلى 1272.50 دولار للأوقية.



وتراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل الأصول المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة صعدت الفضة 0.67% الى 17.21 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.64% إلى 1052.67 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.63% إلى 594.75 دولار للأوقية.