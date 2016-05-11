مصادر تتوقع زيادة بـ60% في رسوم تداول الأسهم السعودية

تعتزم هيئة سوق المال زيادة رسوم التداول بأكثر من 60% لتبلغ عمولة التداول 0.029% للصفقة، وذلك وفقا لمصادر كالة بلومبرغ حيث تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز إيرادات "تداول".

ومن المتوقع أن تطبق هذه الرسوم الجديدة - التي ستقسم بالتساوي بين الهيئة وشركة تداول - في وقت لاحق هذا العام. وأضافت المصادر أن الوسطاء يطالبون في حال تطبيق هذا القرار بزيادة أو إزالة الحد الأقصى للربح من كل صفقة والبالغ اثنتي عشرة نقطة أساس.

يشار إلى أن المعدل الشهري لقيمة التداولات في السوق السعودي شهريا يبلغ نحو 1.4 مليار دولار في اليوم.