بورصة دبي للطاقة: 10 مليارات برميل حجم التداول الكلي

أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصةٍ دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، اليوم عن تحقيقها إنجازاً نوعياً جديداً حيث تخطى حجم التداول الكلي منذ بدء عملياتها حاجز الـ 10 ملايين عقد أي ما يساوي أكثر من 10 مليارات برميل.

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز بعد تسجيل بورصة دبي للطاقة لزيادة بلغت نسبتها 11% في أحجام التداول منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم مع تسجيلها أيضاً لرقم قياسي جديد من حيث التسليم الفعلي. وكانت البورصة قد قامت بتسليم 27,342,000 برميل في شهر مارس من العام 2016، ليحافظ العقد الآجل لخام عمان بذلك على مكانته الرائدة بوصفه العقد الأكبر من حيث التسليم الفعلي عالمياً.

وقال أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة: "يؤكد هذا الإنجاز البارز على الدور الريادي الذي تلعبه بورصة دبي للطاقة في أسواق النفط في الشرق الأوسط وآسيا، والتي توفر آلية تداول شفافة وأسعاراً عادلة لكل من المنتجين والمتداولين. وقد تمكنت البورصة من اكتساب ثقة العملاء من جميع أنحاء العالم ومن آسيا على وجه الخصوص، وذلك من خلال تقديم أكثر المعايير موثوقية واعتمادية لسعر النفط، وسط بيئة تداول تخضع لكافة الأطر التنظيمية الصارمة".

وأضاف شرف: "تمر أسواق النفط بتقلبات مطردة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لحلول نظامية لإدارة المخاطر، على غرار تلك التي يوفرها العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة. وتشهد البورصة اهتماماً متزايداً من بعض اللاعبين الجدد من آسيا، ونحن في بورصة دبي للطاقة نسعى باستمرار إلى تنمية قاعدة عملائنا التي تضم حالياً ما يزيد عن 90 من اللاعبين العالميين".

وكانت بورصة دبي للطاقة قد أعلنت مؤخراً عن تنظيمها لحلقة نقاش في الصين بهدف مساعدة مصافي التكرير الصينية المستقلة في إجراءات التسجيل، ما يتيح للوافدين الجدد بدء تداول العقد الآجل لخام عمان.