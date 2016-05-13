الذهب يتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، بعدما نزل أكثر من 1% في الجلسة السابقة، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية منذ مارس مع ارتفاع الدولار الذي قوض جاذبية المعدن النفيس.



وزاد الدولار للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل الأصول المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.



وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1273.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، بعد هبوطه 1.1% يوم الخميس. وخسر المعدن 1.2% منذ بداية الأسبوع وهي أكبر خسارة من نوعها منذ الأسبوع المنتهي في 25 مارس.



وصعد المعدن الأصفر 20% منذ بداية 2016، بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وغيرها قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركة في الأجل القريب.



وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو 0.3 % إلى 1274.50 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.7% إلى 17.08 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 1053.85 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 595.71 دولار للأوقية.