"نيكاي" ينهي 4 أيام من الصعود على مكاسب أسبوعية

انخفضت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، وسط عمليات بيع لجني الأرباح واستمرار المخاوف من تأثير ارتفاع الين على أرباح الشركات.

ونزل مؤشر نيكاي القياسي 1.4% ليغلق عند 16412.21 نقطة، بعد موجة صعود استمرت أربعة أيام. لكن المؤشر أنهى الأسبوع على مكاسب نسبتها 1.9% .

وهبط سهم راكوتين 5.4% بعدما أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة انخفاض صافي ربحها 17.3% في الربع الأول من العام الحالي.

وهوى سهم نيبون سويسان كايشا لتصنيع الأغذية 13.3%، بعدما توقعت الشركة استقرار صافي ربحها وانخفاض أرباحها التشغيلية في السنة المنتهية في مارس 2017.

وتراجعت أسهم الكثير من الشركات اليابانية المصنعة لمكونات أجهزة آبل، بفعل استمرار المخاوف من تباطؤ الطلب على أجهزة آيفون، إذ هبطت أسهم موراتا 4.4% ومينيبيا 4.8%.

وخالف سهم ماروي جروب للتجزئة اتجاه السوق ليصعد 6.2% بدعم من خطط الشركة لإعادة شراء ما يصل إلى عشرة ملايين سهم، ورفع توزيعات الأرباح عن السنة المنتهية في مارس 2017.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% إلى 1320.19 نقطة، في حين صعد 1.7% على مدى الأسبوع.

وهبط مؤشر جيه.بي.إكس-نيكاي 400 بنسبة 1.3%، لينهي اليوم عند 11928.21 نقطة.