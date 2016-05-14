الخسائر تهبط بقيمة بورصة مصر لـ404.9 مليار جنيه

خسرت البورصة المصرية نحو ملياري جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 404.9 مليار جنيه بحسب صحيفة عكاظ.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية فهبط مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.36% ليسجل مستوى 7521 نقطة، بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنحو0.72% ليبلغ مستوى 371 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 0.44% ليبلغ مستوى781 نقطة.

وأفاد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قيم التداول ارتفعت لتبلغ 5.9 مليار جنيه من خلال تداول 922 مليون ورقة منفذة على 109 آلاف عملية.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 69.86% من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 30.14%.

وخلص التقرير إلى القول إن إجمالي قيم التداول بلغت 3.195 مليار جنيه، وإن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 3.149 مليون سند تقريبا.