بعد خسارة أسبوعية.. الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انخفاض الدولار وتراجع أسواق الأسهم بعد بيانات صينية ضعيفة، وهو ما عزز الإقبال على المعدن باعتباره من الأصول البديلة.

وعاود الذهب الارتفاع فوق 1280 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف مارس، الأسبوع الماضي في الوقت الذي شعر فيه بعض المستثمرين بخيبة أمل لعدم قدرته على الحفاظ على مكاسبه التي صعدت به لأعلى مستوى في 15 شهرا فوق 1300 دولار للأوقية في وقت سابق هذا الشهر.

وساعدت الخسائر التي منيت بها أسواق الأسهم إلى جانب تراجع الدولار المقوم به المعدن الأصفر، على إغراء بعض المشترين بالعودة اليوم الاثنين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1281.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو بواقع 10.20 دولار إلى 1282.90 دولار للأوقية.

وأنهى المعدن الأسبوع الماضي منخفضا 1.2% بعد تسجيل هبوط حاد في منتصف الأسبوع تلاه انتعاش بنسبة 0.8% يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 17.28 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.3% إلى 1053.11 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 594 دولارا للأوقية.