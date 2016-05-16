نيكاي يغلق مرتفعا بفضل ضعف الين وآمال التحفيز المالي

أغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين بفضل ضعف الين وآمال بتبني الحكومة إجراءات تحفيز مالي، ولكن مخاوف إزاء توقعات بانخفاض أرباح الشركات في السنة المالية الحالية حدت من المكاسب.



واليوم الاثنين قال رئيس الوزراء شينزو آبي إن أغلبية قادة مجموعة السبع متفقون على الحاجة لتطبيق إجراءات تحفيز مالي لتعزيز الطلب العالمي.



وصعد نيكاي 0.3% ليغلق على 16466.40 نقطة.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المئة إلى 1321.65 نقطة وارتفع المؤشر جيه.بي.اكس- نيكي 400 بواقع 0.3% إلى 11961 نقطة.

